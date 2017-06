Douglas Costa steht beim FC Bayern München offenbar vor dem Absprung.

Nach seinem starken Einstand in der Saison 2015/16 kam der Brasilianer - auch aufgrund von Verletzungen - in der abgelaufenen Bundesligaspielzeit nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Ein vorzeitiger Ausstieg aus seinem bis 2020 laufenden Vertrag bei den Bayern wird wohl immer wahrscheinlicher. Mögliches Ziel: Juventus.

So berichtet Sky Italia von einem Treffen von Costas Berater Junior Mendoza mit Juve-Geschäftsführer Guiseppe Mendoza am Dienstag in Turin. Die Verhandlungen sollen sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.

Die Bayern fordern angeblich eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro für den 26-Jährigen. Allerdings hofft Juve, den Preis noch etwas drücken zu können.

Auch Inter Mailand soll Interesse an dem Südamerikaner Costa signalisiert haben. Die Lombarden bieten dem Profi laut Gazzetta dello Sport angeblich ein Jahresgehalt von acht Millionen Euro per annum.