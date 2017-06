Die TSG Hoffenheim setzt auch in Zukunft auf Nadiem Amiri. Der 20-Jährige verlängerte seinen 2018 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre.

"Wer sich die Liste der Klubs anschaut, die allein in den vergangenen Monaten Interesse an einer Verpflichtung von Nadiem hatten, kann ermessen, was diese Vertragsverlängerung für die TSG bedeutet", freute sich Direktor Profifußball Alexander Rosen.

"Ich möchte natürlich das Vertrauen, das ich hier bekomme, zurückzahlen. Das ist mein Ansporn. Die TSG ist für mich ein Stück Heimat geworden", sagte Amiri.

Der U21-Nationalspieler bereitet sich gerade auf die EM in Polen vor.