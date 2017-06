Der FC Liverpool hat den teuersten Transfer seiner Klubgeschichte getätigt.

Nach erfolgreich absolviertem Medizincheck hat Mohamed Salah einen Vertrag beim Team von Trainer Jürgen Klopp unterschrieben. Der Ägypter kommt vom AS Rom und soll offenbar 46 Millionen Euro kosten.

Die Reds gaben bekannt, dass sich der 25-Jährige langfristig an den Klub gebunden habe und die Rückennummer 11 bekomme.

"Mohamed hat die perfekte Mischung aus Erfahrung und Potenzial - das ist ein sehr aufregender Transfer", schwärmte Klopp vom Flügelspieler. In der abgelaufenen Saison kam Salah in der Serie A auf 15 Tore und 13 Vorlagen in 31 Partien.

"Ich werde 100 Prozent für den Verein geben. Ich will mit diesem Klub wirklich etwas gewinnen", sagte Salah. Für ihn ist es die zweite Spielzeit in der englischen Liga. Beim FC Chelsea konnte sich Salah in der Saison 2014/15 nicht durchsetzen.