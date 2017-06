Nach der Absage an Pierre-Emerick Aubameyang nimmt Paris Saint-Germain offenbar den nächsten Star von Borussia Dortmund ins Visier. Nach Informationen von Le Parisien hat der französische Starklub Raphael Guerreiro ins Auge genommen.

Demnach solle Guerreiro in Paris den Brasilianer Maxwell auf der Linksverteidigerposition beerben - der 35-Jährige beendet im Sommer seine Karriere.

Paris' neuer Sportdirektor Antero Henrique soll sich in der letzten Woche in Guerreiros Umfeld umgehört haben, was einen Wechsel des 23-Jährigen betrifft.

Der Europameister kennt sich mit der Ligue 1 aus - vor seinem Wechsel für zwölf Millionen zum BVB spielte er bereits beim FC Lorient und bei SM Caen.

Aktuell weilt Guerreiro beim Confederations Cup, wo sich seine Fußverletzung nur als schmerzhafte Prellung erwies.