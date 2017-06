Kylian Mbappe wird in der kommenden Saison trotz hochkarätiger Angebote von Europas Top-Klubs wohl weiter das Trikot des AS Monaco tragen.

Nach Angaben von Le Parisien habe sich das französische Sturm-Juwel mit dem französischen Meister darauf geeinigt, alle Offerten in diesem Sommer abzublocken.

Zuletzt hatte Radio Monte Carlo berichtet, dass Real Madrid bereit sei, die Rekordsumme von 135 Millionen Euro für Mbappe auf den Tisch zu legen. In den vergangenen Wochen sollen die Königlichen bereits mit zwei Angeboten über 100 und 115 Millionen Euro bei den Monegassen abgeblitzt sein.

In der Ligue 1 erzielte der 18-jährige Angreifer in der abgelaufenen Saison 15 Tore in 29 Spielen. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2019.