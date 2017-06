Wirbel um Ousmane Dembele: Der 20 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund soll angeblich unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen.

Die katalanische Zeitung Sport schrieb auf der Titelseite ihrer Donnerstagsausgabe von einer "Einigung mit Dembele". Demnach soll der französische Nationalspieler bei Barca einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Allerdings hat die Sache einen Haken.

Berater bestätigt Interesse

Das Blatt beruft sich in seinem Artikel auf Berichte der Bild-Zeitung - wo allerdings mitnichten von einer Einigung zu lesen war.

Rückblick: Am Wochenende hatten Aussagen von Dembeles Berater Moussa Sissoko die Spekulationen um einen Abschied aus Dortmund angeheizt. "Wir wissen, dass zahlreiche große Klubs an ihm interessiert sind, das ist eine Form der Anerkennung für seine guten Leistungen", sagte Sissoko der französischen Sportzeitung L'Equipe.

BVB erst ab 90 Millionen gesprächsbereit

Die Bild berichtete daraufhin, dass die Dortmunder Führungsriege erst ab einer Ablösesumme in Höhe von 90 Millionen Euro gesprächsbereit sei, den bis 2021 an den BVB gebundenen Youngster abzugeben.

Laut Sport soll Barca 50 Millionen Euro Ablöse geboten haben, plus Option auf 20 weitere Millionen als eventuelle Bonuszahlungen. Damit liegen die Katalanen allerdings noch deutlich unter der Forderungen der Dortmunder.

Verschiedene Summen werden genannt

Noch kurioser: France Football will erfahren haben, dass Barca nicht bereit sei, eine dermaßen hohe Summe zu berappen - spricht aber nicht von 90, sondern "nur" von 80 Millionen.

Im vergangenen Sommer wechselte der schnelle Flügelstürmer für 15 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes zur Borussia.

In der abgelaufenen Spielerzeit avancierte Dembele schnell zum absoluten Leistungsträger. Am Ende brachte er es wettbewerbsübergreifend in 49 Spielen auf zehn Tore und 21 Assists.