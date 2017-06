Die Steuerermittlungen der spanischen Behörden gegen Cristiano Ronaldo haben angeblich auch gewaltige Auswirkungen auf die sportliche Zukunft des Superstars von Real Madrid.

Wie die portugiesische Sporttageszeitung A Bola am Freitag berichtet, hat sich der 32-Jährige angeblich bereits dazu entschieden, die Königlichen zu verlassen.

"Ronaldo will Spanien verlassen": Das Titelblatt von "A Bola" am Freitagmorgen © A Bola

Wie A Bola schreibt, sei die Entscheidung "unumstößlich", Ronaldo habe bereits Real-Präsident Florentino Perez über seinen Abgang informiert. Der Weltfußballer sei "empört" über die Vorwürfe.

Ronaldo muss sich in Spanien wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verantworten, ihm drohen angeblich mindestens sieben Jahre Haft. Über Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln und in Irland soll Ronaldo insgesamt 14,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

Ronaldo beim Confed Cup in Russland

Ronaldo selbst äußerte sich vor Portugals Auftaktspiel beim FIFA Confederations Cup in Russland gegen Mexiko (So., ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) kurz und knapp mit zwei Worten: "Reines Gewissen", sagte er auf Nachfragen zu den Ermittlungen.

Ronaldos Anwalt hatte mit Blick auf die Vorwürfe bereits zuvor erklärt, sein Mandant sei "komplett überrascht" worden und fühle sich "ungerecht behandelt". Das Management von CR7 betonte in einem Statement, es gebe "keine systematische Steuerhinterziehung".

Laut Forbes gilt Ronaldo als bestbezahlter Athlet der Welt. Den Schätzungen zufolge kassiert Ronaldo pro Jahr rund 65 Millionen Euro aus Gehältern und Werberechten.