Torwart Marius Müller kehrt nach SPORT1-Informationen zum 1. FC Kaiserslautern zurück.

Am Freitag wird der 23-Jährige den Medizincheck am Betzenberg absolvieren und dann einen Einjahresvertrag bei den Roten Teufeln unterschreiben. Er wird von RB Leipzig ausgeliehen. Am Samstag wird Müller ins Trainingslager der Lauterer nach Zams / Österreich reisen.

Damit wird der Vorgänger vom ehemaligen FCK-Torwart und U21-Europameister Julian Pollersbeck, der vom FCK zum Hamburger SV gewechselt ist, auch wieder sein Nachfolger.

Müller wechselte im vergangenen Sommer vom FCK zu RB. Dort konnte er sich aber nicht gegen Peter Gulacsi und Fabio Coltorti durchsetzen, saß oft als Nummer 2 auf der Bank und spielte schließlich freiwillig für die zweite Mannschaft in der Regionalliga-Mannschaft der Sachsen, um Spielpraxis zu bekommen.

Wie SPORT1 aus dem Umfeld des Torwarts erfuhr, stand er das ganze Jahr über mit Lauterns Torwarttrainer Gerald Ehrmann in telefonischem Kontakt.

Dieser hatte zuletzt im SPORT1-Interview noch gesagt: "Ich hätte den Jungen liebend gerne zurückgenommen, aber sein Berater hat da nicht mitgespielt."

Doch der Wunsch von Müller auf eine Rückkehr war zu groß, so dass ein Leihgeschäft schließlich realisiert werden konnte. Er kommt aus der Jugend des Pfälzer Traditionsvereins, absolvierte bisher 40 Spiele für den FCK als Profi.