Bayer Leverkusen hat am letzten Tag des Transferfensters seine Abwehr verstärkt. Die Rheinländer verpflichteten den griechischen Nationalspieler Panagiotis Retsos von Olympiakos Piräus. Der 19-Jährige erhielt einen Vertrag bis Sommer 2022. Die Ablösesumme soll 22 Millionen Euro betragen. das wäre Leverkusener Vereinsrekord.

"Panagiotis Retsos hatte einige Angebote von Topklubs, die in diesem Jahr international spielen. Umso erfreulicher ist es für uns, dass er sich für Bayer 04 Leverkusen entschieden hat - zumal er selbst elementar dazu beigetragen hat, dass auch Piräus sich für die Champions League qualifizieren konnte", meinte Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler. "Panagiotis ist ein junger Profi mit besonderen Anlagen und passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist eine Investition in die Zukunft des Vereins."

Retsos im Kader der griechischen Nationalmannschaft

Der Rechtsfuß, der in erster Linie für die Innenverteidigung eingeplant ist, kann auch auf den defensiven Außenbahnen spielen. Im Alter von 18 Jahren, fünf Monaten und 30 Tagen war er jüngster Kapitän aller Zeiten beim griechischen Meister. Aktuell steht er im Kader von Nationaltrainer Michael Skibbe für das WM-Qualifikationsspiel gegen Estland.

"Bayer Leverkusen hat in den vergangenen Jahren trotz großer nationaler Konkurrenz immer in der Champions League gespielt, das hat mich sehr beeindruckt", wird Retsos in einer Pressemeldung von Bayer 04 zitiert. "Das Angebot eines solchen Klubs macht mich stolz und ich freue mich natürlich ganz besonders auf die Bundesliga - für mich eine der besten und attraktivsten Ligen in Europa."

Retsos sei ein Spieler gewesen, "den wir immer ganz oben auf der Liste hatten. Es ist schön, dass unsere Klubführung die Sache erfolgreich durchgezogen hat", erklärte Trainer Heiko Herrlich. "Es war nicht einfach, denn ein solch talentierter Junge wie Panagiotis weckt viele Begehrlichkeiten."