Geht jetzt alles ganz schnell? Barcas Wunschspieler Ousmane Dembele hat sein Profil in seinen Social-Media-Kanälen "aufgeräumt". Bei Instagram und Twitter löschte der BVB-Star die Schlagworte Borussia Dortmund und Echte Liebe aus der Biographie.

Allerdings findet sich in Dembeles neuen Profil auch die Equipe de France nicht mehr - also die französische Nationalmannschaft, in der er eine tragende Rolle spielen soll. Möglich also, dass die Löschung nichts mit einem möglichen Wechsel nach Barcelona zu tun hat.