Borussia Dortmund hat derzeit personelle Probleme auf den defensiven Außenbahnen. Zuletzt half sogar Jugendspieler Jan-Niklas Beste beim 4:0-Sieg im Poal gegen Rielasingen-Arlen BVB-Trainer Peter Bosz aus der Patsche.

Laut Kicker gibt es bei der Borussia mittlerweile Überlegungen, einen Außenverteidiger zu verpflichten - auch wenn die aktuelle Kadergröße noch dagegen spreche.

Im Fokus soll vor allem Jeremy Toljan stehen, der bei der TSG Hoffenheim nur noch einen Vertrag bis 2018 hat. Wollen die Kraichgauer für den U21-Europameister also noch eine Ablösesumme kassieren, so müssen sie ihn in diesem Sommer verkaufen.

Auf der anderen Seite kehrt beim BVB in den kommenden Tagen der verletzte Linksverteidiger Marcel Schmelzer zurück. Dann entspannt sich die Personallage auch wieder.