Spielmacher Naby Keita wird von Vizemeister RB Leipzig zum FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp wechseln, allerdings ein Jahr später, als vom Spielmacher gewollt.

Sowohl die Bullen als auch die Reds haben den Transfer am Dienstagmorgen bestätigt.

"Mit der jetzigen Lösung können wir uns nun wieder voll und ganz auf die spannenden sportlichen Aufgaben konzentrieren", sagt Geschäftsführer Olaf Mintzlaff auf der klubeigenen Homepage.

Und die Sachsen machen bei dem Deal angeblich ordentlich Kasse: Nach SID-Informationen kassiert RB insgesamt 70 Millionen Euro für Keita - 18 Millionen mehr als die festgeschriebene Summe von 52 Millionen Euro, für die Keita die Leipziger 2018 ohnehin per Klausel hätte verlassen können.

Keita hatte am Montag den Medizincheck in Liverpool absolviert. Sein Vertrag bei den Reds wird ab dem 1. Juli 2018 beginnen.

Klopp hätte den schnellen und technisch starken Mittelfeldspieler am liebsten schon jetzt in seinem Kader, doch mit einem kolportierten Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro blitzte Liverpool bei RB Leipzig ab. Angesichts der Ausstiegsklausel sind den Bullen für das Transferfenster im nächsten Sommer allerdings die Hände gebunden.

Keita war vor einem Jahr von RB-Schwesterklub Red Bull Salzburg für 15 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt. Gleich in seiner Premierensaison drückte der Mann aus Guinea dem RB-Spiel seinen Stempel auf, mit seinen technischen und strategischen Fähigkeiten spielte sich Keita in den Fokus fast aller europäischer Topklubs.

Aufgrund der Premieren-Saison in der Champions League hatte RB dem Shootingstar einem Wechsel in diesem Jahr jedoch einen Riegel vorgeschoben.

"Seit ich das Trikot trage, habe ich immer alles gegeben - und das wird auch bis zum letzten Pfiff in meinem letzten Einsatz so bleiben. Meine Zukunft ist jetzt geklärt und ich kann mich voll darauf konzentrieren, RB Leipzig zu helfen, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen", sagte Keita.