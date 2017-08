Der Wechsel des früheren Sevilla-Stars Carlos Bacca zurück nach Spanien steht angeblich unmittelbar bevor.

Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, hat sich der AC Mailand mit dem FC Villarreal auf einen Wechsel des 30-jährigen Kolumbianers verständigt. Der Offensivspieler soll demnach am Mittwoch den Medizincheck beim "Gelben U-Boot" absolvieren.

Bacca, der von 2013 bis 2015 bereits in La Liga für den FC Sevilla spielte, soll zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden. Anschließend besitzt Villarreal eine Kaufoption in Höhe von 15,5 Millionen Euro. Für die Leihe wird allerdings zunächst eine Gebühr in Höhe von 2,5 Millionen Euro fällig.