Der wochenlange Transferpoker um Top-Talent Ousmane Dembele von Borussia Dortmund geht weiter.

Trotz anderslautender Berichte internationaler Medien steht eine Einigung über einen Wechsel des 20-jährigen Franzosen zum FC Barcelona weiterhin aus.

Watzke: "Kein fixes Agreement"

"Eine Entscheidung naht, aber es gibt noch keine. Wir sind nicht der Klub, der solche Dinge in die Öffentlichkeit trägt", erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Rande der Champions-League-Auslosung in Monaco bei Sky: "Es gibt kein fixes Agreement, alles andere werden wir sehen."

Weil der BVB an der Börse notiert ist, ist für den Fall einer Einigung mit den Katalanen mit einer Ad-hoc-Meldung zum Fall Dembele zu rechnen.

Über den weiteren Zeitplan sagte Watzke: "Mit welchem Kader wir in die Saison gehen, das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, wahrscheinlich sogar noch vor dem 31. August. Wenn wir am Wochenende Klarheit hätten, wäre das schon ganz gut."

Sollte der Transfer in dreistelliger Millionenhöhe zustande kommen, würde Dembele nach Neymar zum zweitteuersten Transfer der Geschichte aufsteigen.

Dembele soll Neymar bei Barca ersetzen

Der Brasilianer war kürzlich für 222 Millionen Euro von Barca zu Paris Saint-Germain gewechselt, Dembele soll ihn in der Offensive der Katalanen ersetzen.

Um seinen Wechsel zu forcieren, war Dembele am 10. August ohne Ankündigung nicht mehr beim Training der Dortmunder erschienen.

Der BVB suspendierte den Shootingstar der vergangenen Saison daraufhin auf unbestimmte Zeit, er fehlte unter anderem in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 4:0 gegen Sechstligist 1. FC Rielasingen-Arlen und beim 3:0 zum Bundesliga-Auftakt beim VfL Wolfsburg.