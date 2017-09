Die Zukunft von Diego Costa scheint nun endgültig geklärt zu sein.

Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, geht der Transfer des spanischen Nationalstürmers vom FC Chesea zu Atletico Madrid am Wochenende - und damit noch vor dem Duell der beiden Klubs am kommenden Mittwoch in der Champions League - über die Bühne. In den nächsten Tagen wird der 28-Jährige zum Medizincheck in Madrid erwartet.

Die Rojiblancos überweisen demnach 55 Millionen Euro an die Blues, plus zehn Millionen an Bonuszahlungen.

Costa, der zwischen 2007 und 2009 schon für Atletico spielte, war in der vergangenen Saison mit 20 Toren maßgeblich an Chelseas Titelgewinn in der Premier League beteiligt. Im Sommer aber hatte er sich mit Trainer Antonio Conte überworfen und weilt seitdem in Brasilien.

Costa ist für Atletico allerdings erst ab Januar kommenden Jahres spielberechtigt. Denn das Sommer-Transferfenster ist längst geschlossen.