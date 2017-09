Juventus Turin jagt offenbar drei Mittelfeld-Asse.

Sollten die Bianconeri auch mit einem erneuten Anlauf bei Emre Can im Januar auf taube Ohren stoßen, liege laut Tuttosport bereits der nächste Plan in der Schublade. Und auch der hat es in sich.

Demnach soll entweder Schalkes Leon Goretzka oder Weltmeister Andres Iniesta vom FC Barcelona zu Juventus Turin in die Serie A gelockt werden. Beide Mittelfeldstrategen haben ihre Verträge bei ihren Klubs noch nicht verlängert und wären im Sommer, wie auch Can, ablösefrei.

Der 33-jährige Iniesta betonte zuletzt, er denke "intensiv über seine Zukunft nach," was er sich noch "vor drei Jahren" nicht hätte vorstellen können.