Supertalent Moise Kean verlässt Juventus Turin - vorerst.

Der 17-Jährige wird für ein Jahr an den italienischen Erstligisten Hellas Verona abgegeben.

Kean schrieb in der vergangenen Saison gleich dreimal Geschichte: Als erster im Jahr 2000 geborener Spieler gab der Stürmer sein Debüt in der Serie A und der Champions League, außerdem traf er als erster Spieler des 2000er-Jahrgangs in der 1. Liga.