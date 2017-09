Klubchef Oliver Mintzlaff von RB Leipzig ist zuversichtlich, Nationalstürmer Timo Werner lange bei den Sachsen halten zu können.

"Wir spielen Champions League, wir bieten Timo damit die nächste Entwicklungsstufe", sagte Mintzlaff bei Sky. "Wir sehen das alles entspannt."

Der 21-jährige Werner steht noch bis 2020 beim Vizemeister unter Vertrag. In bislang 36 Pflichtspielen erzielte der gebürtige Schwabe 25 Tore für RB. In acht Länderspielen war der Confed-Cup-Sieger sechsmal erfolgreich. Spanische Medien berichteten zuletzt vom Interesse von Champions-League-Sieger Real Madrid an dem Sturmtalent.

Financial Fair Play: Mintzlaff hat "reines Gewissen"

Was das Financial Fair Play der Europäischen Fußball-Union (UEFA) angeht, fürchtet Mintzlaff für seinen Klub keine Sanktionen. Er habe ein "sehr reines Gewissen", sagte der 42-Jährige. Die UEFA habe bei Leipzig aufgrund der Verquickungen mit Schwesterklub RB Salzburg in Österreich "sehr genau hingeschaut", ehe der Verein die Zulassung zur Königsklasse erhielt.

Mintzlaff wünscht sich gar, dass die Financial-Fair-Play-Regel härter als bislang ausgelegt wird. "Wer dagegen verstößt, sollte gar nicht mehr am europäischen Wettbewerb teilnehmen. Das wäre eine Strafe, die zu einem Umdenken führen könnte", erklärte der Leipziger Klubchef mit Blick auf die horrenden Ablösesummen, die im abgelaufenen Transferfenster auf dem internationalen Markt geflossen sind.