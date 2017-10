Anzeige

FC Barcelona startet finalen Angriff auf Philippe Coutinho Barca wieder an Coutinho dran

vergrößernverkleinern Philippe Coutinho steht offenbar weiterhin auf der Wunschliste des FC Barcelona © Getty Images

Das Hin und Her zwischen dem FC Barcelona und Liverpool-Star Philippe Coutinho geht in die nächste Runde. In der nächsten Woche soll erneut ein Treffen stattfinden.