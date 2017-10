Der ehemalige BVB-Stürmer Ciro Immobile wird auf der Insel gehandelt.

Wie die englische Zeitung Sun berichtet, sieht der FC Chelsea im Italiener von Lazio Rom eine perfekte Ergänzung zu Alvaro Morata. Blues-Mäzen Roman Abramowitsch will persönlich um den ehemaligen Bundesliga-Angreifer kämpfen.

Allerdings wird Lazio Immobile nicht kampflos ziehen lassen. Ein erstes Angebot über 69 Millionen Euro aus China hat Lazio-Präsident Claudio Lotito bereits abgelehnt. Jedoch soll er bei Chelsea ab einer Summe von 59 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Dem Bericht zufolge, wird Chelsea aber die Summe nicht aufbieten, sondern stattdessen eine unbekannte Summe plus Spieler anbieten. Immobile hat in dieser Saison in 14 Spielen bereits 17 Treffer für die Römer erzielt.