Der FC Bayern München macht in seiner Nachwuchsoffensive weiter Ernst.

Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt gab, wechselt das 16 Jahre alte schwedische Talent Alex Timossi Andersson von Helsingborg IF an die Isar.

Der Jugendnationalspieler kommt zum 1. Juli 2019 nach München und wird dort dem Profikader angehören.

An Andersson soll auch Manchester United interessiert gewesen sein.

Salihamidzic schwärmt von Andersson

"Alex Timossi Andersson ist ein hochtalentierter Spieler. Wir sind überzeugt, dass er seinen Weg beim FC Bayern gehen wird", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Bis er zu uns kommt, wird er bei seinem Stammverein Helsingborg IF noch weiter Spielpraxis sammeln und sich so in seinem gewohnten Umfeld noch weiter entwickeln."

Andersson hat für Helsingborg in der laufenden Saison 16 Spiele in der zweiten schwedischen Liga absolviert (zwei Tore). Er gehört dort seit Januar 2017 zum Profikader.

Das Talent bestritt vier Spiele (sechs Tore) für die schwedische U15-Nationalmannschaft und sieben (zwei Tore) für die U16.