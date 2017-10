Schalke 04 kämpft mit aller Macht um den Verbleib von Mittelfeldspieler Leon Goretzka.

"Wenn man einen Spieler wie Leon Goretzka halten möchte, muss man an die Schmerzgrenze gehen. Und das haben wir getan", sagte Manager Christian Heidel am Freitag auf der Pressekonferenz. "Die Schmerzgrenzen anderer Klubs liegen unter Umständen in anderen Sphären."

Der Vertrag des Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Trotz des Interesses anderer Klubs, hoffen die Schalker auf einen Verbleib des 22-Jährigen.

"Leon weiß, dass das, was Schalke ihm angeboten hat, eine extrem hohe Wertschätzung voraussetzt. Alles weitere müssen wir abwarten", sagte Heidel.