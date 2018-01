Steht Stürmer Zlatan Ibrahimovic vor dem Abschied bei Manchester United?

Wie Yahoo Sports berichtet, erwägt der Schwede die Red Devils noch im Winter zu verlassen. Als Interessenten werden die amerikanische MLS und China genannt.

Dort sollen mehrere finanzkräftige Vereine an "Ibra" interessiert sein. Die Saison in den USA und in China beginnt bereits im März. Daher möchte Ibrahimovics neuer Arbeitgeber den Stürmer-Star bereits zum Saisonstart und nicht erst im Juni, nach Vertragsende in Manchester, präsentieren.

Manchester United befindet sich bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für den Schweden. Laut Telegraph wird unter anderem Jamie Vardy von Leicester City gehandelt.