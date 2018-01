Generaldirektor Giuseppe Marotta hat bestätigt, dass sich der italienische Rekordmeister Juventus Turin um die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Emre Can vom FC Liverpool bemüht.

Da der Vertrag des 24-Jährigen am Ende der Saison auslaufe, "dürfen wir Verhandlungen mit ihm beginnen, und das haben wir getan", sagte Marotta bei Sky Sport Italia.

Can ist unter Teammanager Jürgen Klopp im Mittelfeld der Reds gesetzt, allerdings bekommt er ab Sommer Konkurrenz von Naby Keita, der vom Bundesligisten RB Leipzig nach Liverpool wechselt.

"Ich weiß nicht, ob er seinen Vertrag verlängert, aber ich kann sagen, dass wir alles versuchen werden, ihn zu bekommen", sagte Marotta. In Turin würde Can auf seine Nationalmannschaftskollegen Sami Khedira und Benedikt Höwedes treffen.

Laut Corriere dello Sport will Juve auch Mesut Özil aus der Premier League in die Serie A lotsen. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers des FC Arsenal läuft ebenfalls am Saisonende aus. Angeblich ist aber auch Manchester United mit Teammanager Jose Mourinho am ehemaligen Schalker und Bremer interessiert.