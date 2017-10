Es ist wieder soweit: Der bedeutendste und berühmteste Triathlon der Welt steht an! Am kommenden Samstag, den 14. Oktober 2017, findet der 41. Ironman auf Hawaii statt.

Mehr als 2300 Teilnehmen gehen in Kailua-Kona auf Big Island an den Start, darunter auch 212 deutsche Athletinnen und Athleten. Die Männer gehen ab 6.25 Uhr Ortszeit (18.25 Uhr deutsche Zeit) an den Start, die Frauen beginnen fünf Minuten später.

Deutschlands Top-Triathlet Jan Frodeno zählt auch in diesem Jahr zu den Favoriten und peilt nach seinem Sieg 2015 und 2016 das Triple an. Im vergangenen Jahr stand er mit zwei weiteren deutschen Profis auf dem Podium: mit Sebastian Kienle und Patrick Lange ging ein Dreichfach-Triumph an Deutschland.

SPORT1 hat alle wichtigen Informationen zum Ironman 2017 zusammengefasst.

Die Disziplinen

3,86 km Schwimmen

Geschwommen wird an der Pazifikküste, Start und Ausstieg am "Kailua Pier" in der Bucht von Kailua-Kona. Das Schwimmen führt in südliche Richtung bis zu einem Wendepunkt bei der Hälfte der Strecke und dann wieder zurück zum Startbereich. Neoprenanzüge sind nicht erlaubt, da die Wassertemperatur deutlich über dem Limit von 24 Grad Celsius liegt. Die Schnellsten schaffen diese Strecke unter 50 Minuten.

180,2 km Radfahren

Es müssen etwa 1.500 Höhenmeter bewältigt werden. Der höchste Punkt der Strecke liegt etwa 200 Meter über dem Meer. Windschattenfahren ist wie bei allen Ironman-Rennen verboten. Die Athleten müssen mindestens zehn Meter Abstand zum Vordermann halten, ansonsten droht eine Zeitstrafe von vier Minuten. Die Schnellsten benötigen unter 4,5 Stunden für die Radstrecke.

42,195 km Laufen

Die ersten 16 km des Marathons weisen nur einige kleinere Steigungen bis zu ca. 15 Höhenmeter auf, der Rest der Strecke führt teilweise bis zu 50 Meter über Meereshöhe. Die besten Läufer benötigen etwa 2:45 Stunden für die Strecke.

Alle Athleten müssen spätestens um Mitternacht (Ortszeit) den Marathon beendet haben. Somit bleiben ihnen insgesamt 17 Stunden, um die Gesamtstrecke von 226 Kilometer zu bewältigen.

Die besten deutschen Starter

Männer:

Jan Frodeno

Sebastian Kienle

Patrick Lange

Boris Stein

Nils Frommhold

Marc Dülsen

Markus Fachbach

Damen:

Anja Beranek

Sonja Tajsich

Diana Riesler

Die Sieger der letzten Jahre

2016: Jan Frodeno (Deutschland) in 8:06:30 Stunden

2015: Jan Frodeno (Deutschland) in 8:14:40 Stunden

2014: Sebastian Kienle (Deutschland)

2013: Frederik Van Lierde (Belgien)

2012: Pete Jacobs (Australien)

2011: Craig Alexander (Australien)

2010: Chris McCormack (Australien)

Die schnellsten Zeiten in den Teildisziplinen

Männer:

3,86 km Schwimmen: Lars Jorgensen (USA), 1998 in 46:41 Minuten

180,2 km Radfahren: Normann Stadler (Deutschland), 2006 in 4:18:23 Stunden

42,195 km Laufen: Patrick Lange (Deutschland), 2016 in 2:39:45 Stunden

Frauen:

3,86 km Schwimmen: Jodi Jackson (USA), 1999 in 48:43 Minuten

180,2 km Radfahren: Karin Thürig (Schweiz), 2011 in 4:44:20 Stunden

42,195 km Laufen: Mirinda Carfrae (Australien), 2014 in 2:50:27 Stunden

Die schnellste Ironman-Zeit auf Hawaii

Männer:

Luc van Lierde (Belgien), 1996 in 8:04:08 Stunden

Frauen:

Chrissie Wellington (Großbritannien), 1992 in 8:54:02 Stunden