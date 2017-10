Patrick Lange krönte sich dank einer unglaublichen Willensleistung beim Ironman Hawaii 2017 zum Champion.

Zwischendurch hatte der deutsche Triathlet ans Aufgeben gedacht, doch Lange biss sich durch und kam am Ende als Erster ins Ziel - in Rekordzeit. Die Motivation dazu nahm er auch durch einen Fan von Darmstadt 98.

Lange widmete seinem Sieg Jonathan "Johnny" Heimes. Der Anhänger des Fußball-Bundesligisten war im März 2016 an Krebs gestorben. Lange lernte Heimes kennen, beim tapfer kämpfenden Jungen holte er sich Inspiration. Heimes' Tod machte ihn betroffen.

Am Streckenrand pushte ein Zuschauer Lange mit Erinnerungen an Heimes. "Es stand jemand mit einem Darmstadt 98-Trikot draußen und hat zu mir gerufen: 'Johnny ist bei dir.' Das hat mich so unglaublich gepusht", hatte Lange nach dem Rennen am ARD-Mikrofon gesagt: "Ein Stück weit geht das auch an Johnny."

Auch bei der Siegerehrung am Montag erklärte Lange: "Er hat mir zugerufen: 'Mach es für Johnny!' Das hat mich ins Ziel gebracht."