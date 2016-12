Premiere am Montag, 26. Dezember, ab 21:00 Uhr auf SPORT1, SPOX.com und DAZN

SPORT1-Chefredakteur Dirc Seemann: „Das einzige Magazin im deutschen Free-TV, bei dem sich alles um die beste Basketball-Liga der Welt dreht.“

Ismaning, 19. Dezember 2016 – SPORT1 wünscht allen NBA-Fans „Happy Hoops Holidays“ – und legt ein neues Free-TV-Magazin unter den Weihnachtsbaum: Mit „Fastbreak – Dein NBA Week Pass“ präsentiert Deutschlands führende 360°-Multimedia-Sportplattform ein wöchentliches Free-TV-Format, in dem sich alles um die stärkste Basketball-Liga der Welt dreht. Gemeinsam mit den Perform-Plattformen SPOX.com und DAZN feiert das halbstündige Magazin mit dem Moderatoren-Duo Daniel Herzog und Tobias Wahnschaffe auf SPORT1 am Montag, 26. Dezember, ab 21:00 Uhr Premiere im Free-TV – direkt im Anschluss an die Liveübertragung des BBL-Topspiels Bayern München gegen ratiopharm ulm. Die nächste Sendung folgt am Montag, 2. Januar, ab 17:00 Uhr – im Vorfeld der Liveübertragung vom Finale der Darts-WM. In der Regel steht „Fastbreak – Dein NBA Week Pass“ im neuen Jahr donnerstags ab 23:30 Uhr auf dem Programm.

SPORT1-Chefredakteur Dirc Seemann: „Mit ‚Fastbreak – Dein NBA Week Pass‘ präsentieren wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Perform das einzige Magazin im deutschen Free-TV, bei dem sich alles um die beste Basketball-Liga der Welt dreht – ein schönes Weihnachtsgeschenk für die deutsche Basketball-Community und eine wunderbare Ergänzung zu unseren NBA-Liveübertragungen auf SPORT1 US und unserer umfangreichen Basketball-Berichterstattung auf SPORT1.de und in unseren SPORT1 Apps.“

Haruka Gruber, Global Publishing Director von Perform: „Die Zusammenarbeit mit SPORT1, um ‚Fastbreak‘ im Free-TV eine Plattform zu bieten, ist ein Gewinn für alle Seiten und ergänzt das NBA-Live-Programm auf DAZN und SPOX.com als Destination der offiziellen deutschsprachigen NBA-Seite ideal. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

Informativ, unterhaltsam, spektakulär – mit „Fastbreak – Dein NBA Week Pass“ zum Triple-Double

Das neue NBA-Magazin bietet ein umfassendes Round-up: Neben Spielhighlights und aktuellen News zu den besten Korbjägern der Welt wie LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook oder James Harden präsentieren die Moderatoren Daniel Herzog und Tobias Wahnschaffe unter anderem Spielerporträts, Vor-Ort-Storys und exklusive Interviews. Ein besonderer Fokus liegt natürlich auf den deutschen NBA-Akteuren Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls). Zudem sind Gespräche mit Gästen aus der deutschen Basketball-Community Teil der Sendung, darunter aktive und ehemalige Basketball-Profis. Natürlich dürfen auch die im US-Sport so beliebten TOP-10-Highlights nicht fehlen.

Premierensendung am 2. Weihnachtsfeiertag

„Fastbreak – Dein NBA Week Pass“ feiert am Montag, 26. Dezember, ab 21:00 Uhr Premiere im Free-TV. Wie fit ist Dirk Nowitzki nach seinen Achillessehnenproblemen? Wie schlägt sich Dennis Schröder in seiner ersten Spielzeit als Starting Point Guard bei den Atlanta Hawks? Bekommt Ex-Bayer Paul Zipser in seiner Rookie-Saison bei den Chicago Bulls weitere Einsatzchancen? Zum Auftakt am 2. Weihnachtsfeiertag nehmen Daniel Herzog und Tobias Wahnschaffe den Saisonstart der deutschen Spieler in der NBA genau unter die Lupe. Auch die traditionell stark besetzten Christmas Games in der NBA stehen im Blickpunkt der ersten Ausgabe.

SPORT1 produziert „Fastbreak – Dein NBA Week Pass“ in Zusammenarbeit mit DAZN und SPOX.com

„Fastbreak – Dein NBA Week Pass“ wird im Free-TV auf SPORT1 und im Pay-TV auf SPORT1 US ausgestrahlt und ist im Netz auf DAZN und SPOX.com als Video-on-Demand abrufbar.

