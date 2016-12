640.000 Zuschauer im Schnitt bei Zweitrunden-Partien von van Gerwen, Taylor und van Barneveld

Schreibt der „Maximiser“ deutsche Darts-Geschichte? Max Hopp am heutigen Mittwoch wieder am Oche – live ab 13:30 Uhr gegen Kim Huybrechts

Ismaning, 28. Dezember 2016 – Die Zweitrunden-Partie zwischen dem Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen und Cristo Reyes elektrisierte am Dienstagabend die Fans der Darts-WM: Am Ende setzte sich van Gerwen gegen einen äußerst starken Herausforderer durch. Reyes erreichte einen Average von 106,4 Punkten pro Aufnahme – noch nie zuvor hatte damit ein Spieler bei der Darts-WM verloren. Auch die Matches von Phil Taylor und Raymond van Barneveld haben die Zuschauer in den Bann gezogen und SPORT1 die bisher beste Quote der diesjährigen Darts-WM beschert. 640.000 Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+) verfolgten die Abendsession, in der Spitze schalteten 1,21 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum (Z3+) bei 2,7 Prozent und in der SPORT1-Kernzielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre bei 6,1 Prozent.

Schreibt Max Hopp deutsche Darts-Geschichte?

Für den Deutschen Max Hopp wird es am heutigen Mittwoch wieder ernst: Hopp bekommt es in Runde zwei mit dem Weltranglisten-13. Kim Huybrechts aus Belgien zu tun. Dabei hat der 20-Jährige die Chance, als erster Deutscher bei einer Darts-WM in die dritte Runde einzuziehen. Das Duell Hopp gegen Huybrechts steigt in der Nachmittagssession, die SPORT1 live ab 13:30 Uhr ausstrahlt.

Die Darts-WM live auf SPORT1

Von 15. Dezember bis 2. Januar steigt im Londoner Alexandra Palace die PDC Darts Weltmeisterschaft 2017. SPORT1 ist wie in den Vorjahren mittendrin und überträgt an jedem WM-Tag live im Free-TV mit dem Kommentatoren-Duo Elmar Paulke und Tomas „Shorty“ Seyler. Dazu liefert Moderator Sascha Bandermann Interviews und spannende Eindrücke direkt aus dem „Ally Pally“. An jedem WM-Tag sendet SPORT1 live aus London – insgesamt 90 Livestunden stehen im Free-TV auf dem Programm. Neben einer umfassenden Berichterstattung auf allen SPORT1-Plattformen präsentiert SPORT1 zusätzlich alle Sessions, die im Free-TV abgebildet werden, auch via Facebook Live mit englischem Originalkommentar.

Quelle: Vorläufige Zahlen AGF / GfK-Fernsehforschung, SPORT1-Medienforschung

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig l Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244

Fax 089.96066.1209

E-Mail mathias.frohnapfel@sport1.de

www.sport1.de

Über SPORT1

MITTENDRIN mit SPORT1: Die Multimedia-Dachmarke SPORT1 steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Radio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1, der in SD- und HD-Qualität ausgestrahlt wird, sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen in SD und in HD angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel und Gaming-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps. Mit SPORT1.fm betreibt das Unternehmen zudem ein digitales Sportradio, das im Web, als App und über WLAN Radios empfangbar ist.

Constantin Medien AG | SPORT1 | SPORT1 MEDIA | PLAZAMEDIA