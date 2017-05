1,39 Millionen Zuschauer im Schnitt sehen gestrige 1:2 Niederlage des DEB-Teams gegen Kanada, Marktanteile von 5,2 Prozent bei Zuschauern Gesamt und 10 Prozent in der Kernzielgruppe Männer 14-49

Erfreuliches Fazit der deutschen WM-Spiele: 960.000 Zuschauer im Schnitt sehen die acht Partien des DEB-Teams – in der Spitze wird sieben Mal die Millionen-Marke geknackt

Das Finalwochenende der #HeimWM live auf SPORT1: Halbfinals Kanada – Russland am Samstag ab 15:00 Uhr und Schweden – Finnland ab 19:00 Uhr, am Sonntag Spiel um Platz 3 ab 16:00 Uhr und Finale ab 20:30 Uhr

Ismaning, 19. Mai 2017 – Trotz des Ausscheidens der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der #HeimWM hat SPORT1 starke Einschaltquoten erzielt: Im Schnitt verfolgten die knappe 1:2-Niederlage des DEB-Teams gegen Kanada im Viertelfinale der 2017 IIHF Eishockey-WM 1,39 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+), bei Marktanteilen von 5,2 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+) und 10 Prozent in der Kernzielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49). Die reine Liveübertragung des Spiels ohne Vor- und Nachberichterstattung sahen im Schnitt 1,56 Millionen Zuschauer (Z3+), bei einem Markanteil von 5,7 Prozent (Z3+). In der Spitze waren bei der gestrigen Übertragung mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann bis zu 2,1 Millionen Zuschauer dabei. Im ersten Halbfinale kommt es nun am Samstag, 20. Mai, live ab 15:00 Uhr auf SPORT1 zum Giganten-Duell zwischen Kanada und Russland. Im zweiten Halbfinale treffen im Anschluss live ab 19:00 Uhr Schweden und Finnland aufeinander. Am Sonntag, 21. Mai, steht live ab 20:30 Uhr das große Finale auf dem Programm. Zuvor wird live ab 16:00 Uhr das Spiel um Platz 3 gezeigt.

Einschaltquoten der deutschen WM-Spiele übertreffen Erwartungen

Die insgesamt acht deutschen Spiele bei der #HeimWM verfolgten im Schnitt 960.000 Zuschauer (Z3+). Die Marktanteile lagen bei den Gesamtzuschauern (Z3+) bei 3,7 Prozent und in der Kernzielgruppe (M14-49) bei 6,8 Prozent. Zudem wurde im Turnierverlauf bei sieben Partien mit deutscher Beteiligung die Millionenmarke in der Spitze geknackt. Mit diesen Einschaltquoten wurden die Erwartungen von SPORT1 übertroffen.

Das Finalwochenende der #HeimWM auf SPORT1

Ab sofort geht es bei der 2017 IIHF Eishockey-WM in Köln um die Medaillen. Im ersten Halbfinale kommt es zum Duell zwischen Titelverteidiger Kanada und Rekordweltmeister Russland, die sich zuletzt im WM-Finale 2015 gegenüber standen. SPORT1 überträgt den Eishockey-Leckerbissen am morgigen Samstag, live ab 15:00 Uhr im Free-TV. Zuvor gibt es bereits ab 14:00 Uhr nochmals eine ausführliche Zusammenfassung der gestrigen Viertelfinals zu sehen. Das 2. Halbfinale zwischen Schweden und Finnland ist eine rein skandinavische Angelegenheit mit großer Brisanz, denn beide Eishockey-Großmächte verbindet eine große Rivalität. Die Schweden setzten sich im Viertelfinale mit 3:1 gegen die Schweiz durch, während der amtierende Vize-Weltmeister Finnland den Vorrundengruppensieger aus den USA etwas überraschend mit 2:0 schlug. SPORT1 überträgt das Prestigeduell am Samstag live ab 19:00 Uhr. Am kommenden Sonntag, 21. Mai, steht dann live ab 20:30 Uhr das große WM-Finale auf dem Programm, zuvor geht es live ab 16:00 Uhr im Spiel um Platz 3 um die Bronzemedaille. Die Liveübertragungen aus Köln begleiten Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann.

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung; TV Scope, SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

