Beste Eishockey-Einschaltquote für SPORT1 seit sechs Jahren: 950.000 Zuschauer schalten im Schnitt bei 2:1-Erfolg des DEB-Teams zum WM-Auftakt ein, dazu starke Marktanteile von 3,3 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern und 5,7 Prozent in der Kernzielgruppe

Schafft Deutschland gegen Schweden heute die nächste Überraschung? Das zweite WM-Vorrundenspiel am heutigen Samstag live und exklusiv ab 20:00 Uhr im Free-TV auf SPORT1

Ismaning, 6. Mai 2017 – Toller Auftakt zur #HeimWM für das DEB-Team und SPORT1: Beim packenden 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft über die USA zum Start der 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft fieberten im Schnitt 950.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) mit. Die Marktanteile lagen bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+) bei 3,3 Prozent und in der Kernzielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) bei 5,7 Prozent. Für SPORT1 sind es die besten Einschaltquoten im Eishockey seit sechs Jahren. In der Spitze schalteten bei der Liveübertragung aus der Kölner LANXESS arena mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und den beiden Experten Rick Goldmann und Marcel Goc bis zu 1,8 Millionen Zuschauer ein. Am heutigen Samstag geht es für die deutsche Mannschaft gegen WM-Mitfavorit Schweden weiter. SPORT1 überträgt live und exklusiv ab 20:00 Uhr im Free-TV. Bereits ab 19:00 Uhr gibt es nochmals die ausführlichen Highlights vom ersten Turniertag zu sehen.

Gestrige SPORT1-Übertragung erzielt Eishockey-Bestwerte seit WM 2011

Mit dem gestrigen deutschen Auftakterfolg zur #Heim-WM hat SPORT1 die besten Einschaltquoten im Eishockey seit sechs Jahren erzielt. Am 11. Mai 2011 verfolgten 1,17 Millionen Zuschauer (Z3+) die 2:5-Viertelfinalniederlage des DEB-Teams gegen Schweden bei der WM in der Slowakei live auf SPORT1. Der Gesamt-Marktanteil (Z3+) lag damals bei 4,1 Prozent.

Auch Giganten-Duell zum WM-Start sorgt für Zuschauerinteresse

Bereits das erste Spiel bei der 207 IIH Eishockey-WM in Köln zwischen den deutschen Gruppengegnern Russland und Schweden sorgte für Zuschauerinteresse. Den 2:1-Sieg der Russen nach einem hochklassigen Spiel in der Overtime sahen im Schnitt 290.000 Zuschauer, bei Marktanteilen von 2,1 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+) und 3,2 Prozent in der Kernzielgruppe (M14-49).

Am heutigen Samstag geht die deutsche Mannschaft im Duell gegen Schweden erneut als klarer Außenseiter aufs Eis. Ob das DEB-Team auch den WM-Mitfavoriten aus Skandinavien überraschen kann, zeigt SPORT1 live ab 20:00 Uhr im Free-TV mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und den beiden Experten Rick Goldmann und Marcel Goc. Bereits ab 19:00 Uhr gibt es nochmals die ausführlichen Highlights vom ersten Turniertag zu sehen.

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung; TV Scope, SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

