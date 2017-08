Fußball-Bundesligisten mittendrin im eSports-Spektakel: Auch deutsche eSports-Pros wie Timo „TimoX“ Siep vom VfL Wolfsburg und Marcel „Marlut“ Lutz vom VfB Stuttgart mit von der Partie

Highlights vom FIWC 2017 in der Nacht auf Dienstag, 22. August, ab 00:30 Uhr im Free-TV auf SPORT1

Ismaning, 14. August 2017 – Wer krönt sich zum eSports-Champion in EA SPORTS™ FIFA 17? Vom 16. bis 18. August spielen die 32 besten FIFA-Spieler der Welt das Grand Final des FIFA Interactive World Cup 2017 aus – und SPORT1 ist bei der Weltmeisterschaft in London mittendrin: Deutschlands führende 360°-Sportplattform hat von der FIFA die plattformneutralen Medienrechte am eSports-Event erworben und wird das gesamte WM-Turnier mit englischem Kommentar im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie auf seinen Social-Media-Plattformen Facebook und YouTube übertragen. Zudem präsentiert SPORT1 in der Nacht auf Dienstag, 22. August, ab 00:30 Uhr die Highlights vom FIFA Interactive World Cup 2017 im Free-TV.

Der FIFA Interactive World Cup (FIWC) ist seit 2010 im Guinness Buch der Rekorde („Gamer Edition“) als größtes Computerspielturnier der Welt anerkannt. Die 13. Auflage des eSports-Wettbewerbs läuft seit November 2016: Über diverse Qualifikationsturniere wurden 32 Spieler – jeweils die weltbesten 16 auf Xbox One und PlayStation 4 – ermittelt, die im FIWC Grand Final 2017 vom 16. bis 18. August nicht nur um den WM-Titel spielen, sondern auch um ein Preisgeld in Höhe von 200.000 US-Dollar. Schauplatz für die Endrunde des FIWC 2017 ist die Central Hall Westminster in London. Insgesamt sechs deutsche Pro-Gamer sind im Rennen um die FIFA-Krone – darunter mit Timo „TimoX“ Siep (VfL Wolfsburg) und Marcel „Marlut“ Lutz (VfB Stuttgart) auch zwei deutsche eSports-Profis, die beide bei einem deutschen Bundesligaverein unter Vertrag stehen.

Das FIWC Grand Final 2017 startet am Mittwoch, 16. August, ab 13:00 Uhr mit der Gruppenphase. Am Donnerstag, 17. August, werden ab 13:00 Uhr die Viertel- und Halbfinals ausgespielt. Sowohl die Gruppenphase als auch den Start der K.o.-Phase überträgt SPORT1 im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie via YouTube Live. Zum Showdown beim großen Finale am Freitag, 18. August, ab 17:30 Uhr bietet SPORT1 seinen Usern zusätzlich die Möglichkeit, das Endspiel via Facebook Live zu verfolgen.

Darüber hinaus zeigt SPORT1 in der Nacht auf Dienstag, 22. August, ab 00:30 Uhr die Highlights vom FIWC Grand Final 2017 im Free-TV. Als Moderator ist Konni Winkler im Einsatz, der gemeinsam mit FIFA-Experte Benjamin Drexler von bPartGaming die Finalspiele analysiert.

