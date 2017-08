SPORT1 zeigt an den ersten sieben Spieltagen der easyCredit BBL jeweils ein Livespiel

Insgesamt überträgt SPORT1 in der Saison 2017/18 bis zu 48 Livespiele exklusiv im deutschen Free-TV

Ismaning, 10. August 2017 – SPORT1 hat für die neue Saison der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) die ersten Liveübertragungen im Free-TV bis Ende Oktober ausgewählt: Los geht es am Freitag, 29. September, live ab 20:30 Uhr mit dem Gastspiel von Meister Brose Bamberg bei s.Oliver Würzburg. Insgesamt überträgt SPORT1 bis zu 48 Livespiele in der Spielzeit 2017/18, darunter 34 Partien der Hauptrunde sowie bis zu 14 Begegnungen der Playoffs mit zwei ausgewählten Spielen der Finalserie. Regelmäßiger Sendeplatz in der Hauptrunde wird der Sonntag.

Nach dem Saisonauftakt s.Oliver Würzburg gegen Brose Bamberg am Freitag, 29. September, ab 20:30 Uhr zeigt SPORT1 am Tag der Deutschen Einheit – Dienstag, 3. Oktober – ab 20:30 Uhr die Free-TV-Premiere der Oettinger Rockets: Der Aufsteiger empfängt Vizemeister EWE Baskets Oldenburg. Weiter geht es am Sonntag, 8. Oktober, ab 19:15 Uhr mit dem Duell der Playoff-Anwärter MHP RIESEN Ludwigsburg gegen die FRAPORT SKYLINERS. Am 4. und 5. Spieltag ist SPORT1 jeweils beim Heimspiel von Bayern München live dabei: Am Freitag, 13. Oktober, steht ab 19:30 Uhr das Derby gegen s.Oliver Würzburg an, am Sonntag, 15. Oktober, empfangen die Münchner ab 19:15 Uhr die EWE Baskets Oldenburg zum Topspiel. David gegen Goliath heißt es am Samstag, 21. Oktober, ab 18:00 Uhr, wenn ALBA BERLIN die Oettinger Rockets zu Gast hat. Am Sonntag, 29. Oktober, steigt der BBL-Klassiker Brose Bamberg gegen ALBA BERLIN – live ab 15:00 Uhr auf SPORT1.

Countdown zur Basketball-EM: SPORT1 zeigt im August alle DBB-Partien beim Supercup in Hamburg

Zum Auftakt trifft Deutschland beim Vierländerturnier am Freitag, 18. August, ab 18:25 Uhr auf Supercup-Titelverteidiger Russland. Am Samstag, 19. August, folgt ab 17:25 Uhr das Duell gegen Polen. Das Kräftemessen mit Vizeweltmeister Serbien steigt am Sonntag, 20. August, ab 14:55 Uhr. Zudem zeigt SPORT1 am Sonntag, 27. August, live ab 14:25 Uhr das Freundschaftspiel zwischen Deutschland und Frankreich in Berlin – für beide Teams ist es der letzte Test vor dem EM-Start am 31. August.

