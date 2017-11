SPORT1 US HD überträgt unter anderem live die NBA, die NHL, die MLB, NCAA College Football und College Basketball sowie die IndyCar Series

Pay-TV-Sender zum Start in den Paketen Comfort und Perfect erhältlich

Ismaning, 30. November 2017 – US-amerikanische Sport-Highlights live erleben: Ab morgen ist das umfangreiche Angebot von SPORT1 US in HD-Qualität auch über waipu.tv empfangbar. Eine entsprechende Distributionskooperation hat die Sport1 GmbH mit der EXARING AG, dem Betreiber von waipu.tv, vereinbart. SPORT1 US HD ist zum Start in den Paketen Comfort und Perfect erhältlich – bis zum 31. Januar 2018 dabei auch für Kunden des Comfort-Pakets ohne Zusatzkosten. Auch der Free-TV-Sender SPORT1 HD ist bereits seit September dieses Jahres über die Next-Generation-IPTV-Plattform verfügbar.

„Sports, Stars & Stripes“: SPORT1 US HD bietet Sport-Highlights aus Nordamerika

SPORT1 US HD überträgt unter anderem live die National Basketball Association (NBA), die National Hockey League (NHL), die Major League Baseball (MLB), hochklassigen College Football und College Basketball aus der National Collegiate Athletic Association (NCAA) sowie Top-Motorsport mit der IndyCar Series.

Die besten Korbjäger der Welt wie LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant und Russell Westbrook sowie die deutschen NBA-Stars Dirk Nowitzki, Dennis Schröder, Daniel Theis, Paul Zipser und Maxi Kleber live auf SPORT1 US HD erleben: Der Pay-TV Sender überträgt in der Regular Season wie auch in den Playoffs drei Partien pro Woche – insgesamt bis zu 120 Live-Spiele pro Saison. Auch die NHL – mit Superstars wie Sidney Crosby und Alex Ovechkin sowie den deutschen Kufencracks wie unter anderem Leon Draisaitl, Tom Kühnhackl, Tobias Rieder und Thomas Greiss – befindet sich im Programm: SPORT1 US HD überträgt pro Saison bis zu 140 Spiele live mit US-amerikanischem Originalkommentar – darunter sämtliche Partien der prestigeträchtigen Stanley Cup Finals. Darüber hinaus zeigt SPORT1 US HD pro Saison mindestens 75 Spiele der MLB – mit von der Partie ist dort unter anderem Deutschlands neuer Baseball-Hoffnungsträger Max Kepler von den Minnesota Twins.

Mit hochklassigem NCAA College Football und College Basketball präsentiert der Sender zudem die Stars von morgen. Darüber hinaus ist mit der IndyCar Series – mit Highlights wie dem berühmten 500-Meilen-Rennen von Indianapolis – eine der bekanntesten US-Motorsportserien auf SPORT1 US HD zu sehen.

Zur Einstimmung auf die Festtage: Der Showdown im College Football live auf SPORT1 US

Im NCAA College Football steigt am kommenden Wochenende der letzte Spieltag der Regular Season. Absolutes Highlight in Week 14: das Duell Miami Hurricanes gegen Titelverteidiger Clemson Tigers. SPORT1 US HD überträgt das ACC Championship Game in der Nacht auf Sonntag, 3. Dezember, live ab 2:00 Uhr. Dazu wirft bereits die Bowl Season ab Mitte Dezember ihre Schatten voraus: Insgesamt 15 Bowl Games präsentiert SPORT1 US HD – darunter im Januar die Playoff Semifinals und das National Championship Game als krönenden Abschluss.

Weiterhin berichtet SPORT1 US HD wie gewohnt live von der Regular Season der NBA und NHL. Beispielsweise überträgt der Pay-TV-Sender im Dezember insgesamt drei NHL-Auftritte des deutschen Überfliegers Leon Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers – darunter das kanadische Prestigeduell gegen Rekordmeister Montreal Canadiens in der Nacht auf Sonntag, 10. Dezember, live ab 01:00 Uhr.

Die Sendezeiten der einzelnen Programm-Highlights auf SPORT1 US HD auch in der Übersicht auf SPORT1.de.

Über die EXARING AG und waipu.tv

Die EXARING AG entwickelt die erste voll integrierte Plattform für IP-Entertainment Services in Deutschland. Gestützt auf über 12.000 Kilometer eigene Glasfaser-Infrastruktur erreicht die Plattform über 23 Millionen Haushalte in Lichtgeschwindigkeit. Deutsche Haushalte finden über die EXARING-Plattform vielfältigste IP-Entertainment-Angebote. Eines der ersten Produktangebote auf der Plattform ist Next-Generation-IPTV – waipu.tv. Mit waipu.tv verschwindet die Set-Top-Box aus dem Wohnzimmer und die Steuerung erfolgt bequem über das Smartphone direkt auf dem Fernsehgerät. Die EXARING AG wurde 2013 in München gegründet und ist eine Beteiligung der freenet Group. Gründer und Vorstandsvorsitzender ist Christoph Bellmer. Weitere Infos unter www.exaring.de.

Hintergrund: So können Sportfans SPORT1 US empfangen

Der Pay-TV-Sportsender SPORT1 US wird neben der ab 1. Dezember laufenden Verbreitung über waipu.tv aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz über die Pay-TV-Plattformen von Vodafone, Unitymedia, Deutsche Telekom, UPC Austria, A1 Telekom, upc cablecom, Zattoo, PŸUR, Magine TV, Quickline, Thurcom und Netplus verbreitet. Auf diesen Plattformen wird der Sender jeweils in SD und/oder HD in ausgewählten Programmpaketen angeboten. Zudem ist SPORT1 US auch einzeln oder zusammen mit SPORT1+ im „All-In-One-Paket“ auf SPORT1.de buchbar.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Sport1 GmbH

Michael Röhrig l Alexander Graf

Kommunikation

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 960 66-1210

E-Mail michael.roehrig@sport1.de

www.sport1.de