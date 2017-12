Am Samstagabend zeigen die größten Korbjäger-Talente der Welt ihr Können auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform präsentiert mit der Begegnung Boston College Eagles vs. Duke Blue Devils zum ersten Mal ein College-Basketball-Spiel aus der National Collegiate Athletic Association (NCAA) ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Dabei dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Grayson Allen freuen: Der 22-jährige Shooting Guard ist einer der Topstars im College Basketball und füllt sowohl auf als auch neben dem Parkett die Leader-Rolle bei den traditionell geliebten oder gehassten Duke Blue Devils mit ihrem legendären Basketballtrainer Mike Krzyzewski alias „Coach K“ perfekt aus.

Star der Boston College Eagles ist Jerome Robinson, der im bisherigen Saisonverlauf durchschnittlich 16 Punkte erzielte.

Sowohl die Eagles als auch die Devils spielen in der starken Atlantic Coast Conference (ACC). Während Duke noch keines seiner bisherigen elf Spiele verloren hat, steht das Boston College bei einer Bilanz von 6:3.

Doubleheader auf SPORT1 US

Die NBA-Stars von morgen gibt es weiterhin auch LIVE auf SPORT1 US zu sehen – mit mindestens 130 College-Basketball-Partien aus der Regular Season, den im Anschluss ausgetragenen Conference Championship Tournaments und dem als „March Madness“ bekannten NCAA Men’s Basketball Championship Tournament.

Am Wochenende überträgt SPORT1 US vier Livespiele aus der NCAA – los geht es am Samstag mit einem Doubleheader direkt im Anschluss an die Free-TV-Übertragung: Die Louisville Cardinals empfangen ab 20 Uhr die Indiana Hoosiers, bevor ab 22 Uhr die Wichita State Shockers bei den Oklahoma State Cowboys gastieren.

In der Nacht zu Sonntag spielt ab 4 Uhr Alabama Crimson Tide gegen die Arizona Wildcats. Den Abschluss des College-Basketball-Wochenendes bildet die Partie zwischen den Kansas Jayhawks und den Arizona State Sun Devils am Sonntagabend um 20 Uhr LIVE bei SPORT1 US.