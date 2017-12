Komplette Eskalation nach dem Schlusspfiff!

Die Fans der Boston College Eagles rasten nach dem völlig überraschenden Sieg gegen die Duke Blue Devils total aus. Und die Anhänger hatten allen Grund dazu. Die Blue Devils sind das absolute Topteam im amerikanischen College Basketball. In der bisherigen Saison kassierte Duke noch keine einzige Niederlage - bis zum Auftritt in der Arena in Boston.

Nach elf Siegen in Folge brachte der Underdog dem Favoriten die erste Niederlage bei. Und dabei glich die Partie einem emotionalen Auf und Ab. Zu Beginn der ersten Halbzeit waren die Eagles noch die schwächere Mannschaft. Die Blue Devils spielten ihre Klasse aus und zeigten souverän, warum sie als ungeschlagene Nummer eins ganz oben stehen.

Boston mit Halbzeitführung

Boston konnte den Rückstand allerdings relativ gering halten und Mitte des ersten Durchgangs wendete sich das Blatt langsam. Die Eagles kamen mehr und mehr in Fahrt und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Mit einer 48:41-Führung ging es in die Pause.

Im zweiten Durchgang sah alles lange nach einem sicheren Sieg für den Gastgeber aus. Boston führte gegen den Favoriten zeitweise mit zehn Punkten. Doch dann zeigten die Blue Devils warum sie ein wahres Topteam sind. Duke kämpfe sich Schritt für Schritt heran und übernahm wieder die Führung.

Krimi in den letzten Minuten

In den letzten zwei Minuten entwickelte sich das Spiel zu einem wahren Krimi. Boston kämpfte sich ebenfalls wieder heran und übernahm 80 Sekunden vor dem Ende wieder die Führung. Nach diversen Fouls und Timeouts in den Schluss-Sekunden endete die Partie mit einem 89:84 für die Boston College Eagles.

Bei den Gastgebern zeigten vor allem drei Spieler eine überragende Leistung. Ky Bowman erzielte starke 30 Punkte, zehn Rebounds und neun Assists. Zu einem Triple-Double fehlte lediglich ein einziger Assist. Außergewöhnlich spielte auch der Star des Teams Jerome Robinson. Mit 24 Zählern, sowie vier Rebounds und vier Assists glänzte er genauso wie sein Teamkollege Jordan Chatman mit 22 Punkten, sechs Rebounds und einem Assist.

Chatman mit starken Nerven

Bemerkenswert war vor allem die Wurfquote von Robinson. Er traf alle seiner fünf Drei-Punkte-Würfe. Enormen Anteil am Sieg der Eagles hatte aber allen voran Jordan Chatman. In den letzten 16 Sekunden traf er vier Freiwürfe und sicherte mit seinen starken Nerven seinem Team den Sieg. Die Eagles stehen aktuell bei einer Bilanz von sieben Siegen und drei Niederlagen.

Bei den Duke Blue Devils konnte Topstar Grayson Allen nicht in dem Maße überzeugen wie sonst. Der Shooting Guard erzielte 14 Punkte, zwei Rebounds und sechs Assists. Marvin Bagley, die Nr. 1 im kommenden NBA-Draft, erzielte mit 15 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double. Topscorer bei den Blue Devils war Gary Trent Jr. mit 25 Treffern.