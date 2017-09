Die SPORT1-Community hat entschieden: SPORT1 zeigt am Samstag das College-Football-Duell Memphis Tigers gegen UCLA Bruins LIVE ab 18 Uhr im Free-TV.

Im Mittelpunkt steht UCLAs Quarterback Josh Rosen, der bereits am 1. Spieltag der neuen Saison ein Ausrufezeichen setzte und nach einer wahnsinnigen Aufholjagd gegen Texas A&M zum Helden wurde.

Rosen führt UCLA zu epischem Comeback

Obwohl UCLA im dritten Viertel schon mit 10:44 zurücklag, konnte ein glänzend aufgelegter Rosen sein Team noch zum 45:44-Sieg führen.

Höhepunkt der Partie zwischen UCLA und Texas war der entscheidende Touchdown-Pass nach einem Fake Spike. Bei 43 Sekunden Restspielzeit warf Quarterback Rosen den Football in die Endzone, anstatt wie erwartet zu spiken - Jordan Lasley fing den Pass über zehn Yards kurz vor dem Seitenaus und wurde zum umjubelten Helden.

Nun geht es am Samstag für Rosen und Co. gegen die Memphis Tigers, die ihr erstes Spiel in dieser Saison mit 37:29 gegen die Louisiana Monroe Warhawks gewannen.

Deutsches Supertalent St. Brown LIVE auf SPORT1 US

Ursprünglich sollte am Samstag das Gastspiel von Notre Dame mit dem deutschen Supertalent Equanimeous St. Brown bei den Boston College Eagles LIVE im Free-TV gezeigt werden, doch das Spiel wurde auf 21.30 Uhr verschoben und läuft nun auf SPORT1 US.

Die SPORT1-Fans konnten daraufhin via Social Media abstimmen, welche College-Football-Partie auf dem geplanten Sendeplatz am frühen Samstagabend ausgestrahlt werden soll.

Zur Auswahl standen die Begegnungen Pittsburgh Panthers gegen Oklahoma State und Memphis Tigers gegen UCLA Bruins – letztgenanntes Duell machte schlussendlich das Rennen.

Wie viel College Football zeigt SPORT1?

SPORT1 überträgt in dieser Saison erstmals American Football aus der NCAA live im Free-TV – dabei ist der Samstag auf SPORT1 neuer fester Sendeplatz für die NFL-Stars von morgen.

Die Livepartien begleiten in der Regel Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Günter Zapf aus dem Studio in Ismaning. Mittendrin unter den NFL-Stars von morgen befinden sich mit den St. Brown-Brüdern Equanimeous (Notre Dame) und Osiris (Stanford) auch zwei deutsche Ausnahmetalente.

Gewohnt umfangreich wird die neue College-Football-Saison weiterhin auf SPORT1 US - mit bis zu 70 Livespielen mit US-Originalkommentar aus der Regular Season und der Bowl Season - übertragen. Als krönenden Abschluss zeigt SPORT1 das National Championship Game in Atlanta in der Nacht auf den 9. Januar 2018.