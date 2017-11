In der letzten NCAA-Partie brannten die Auburn Tigers ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Mit 52:20 fegten sie über die Arkansas Razorbacks hinweg. Gegen die Texas A&M Aggies möchten sie am Samstag auf diese Leistung aufbauen.

Die Begegnung verspricht einige Höhepunkte, denn beide Mannschaften können mit soliden Offenisvwerten auftrumpfen. Während die Aggies im Schnitt fast 30 Punkte erzielen, schafft es Auburn auf 36,3 Zähler pro Spiel. SPORT1 überträgt die Partie ab 17 Uhr LIVE im Free-TV.

Für die Texaner setzte es zuletzt eine Niederlage. Im Match gegen die Mississippi State Bulldogs unterlagen sie mit 14.35. Und auch gegen die Tigers müssen sich die Aggies mit der Rolle des Außenseiters begnügen.

Zwar können sie mit ihren Offensiv-Line annähernd mithalten, in der Defensive lässt das Team von Trainer Kevin Sumlin jedoch zu viel zu. Im Durchschnitt punkten die Gegner 27,4 Punkte, die Gäste überzeugen hingegen auch mit ihrer Defensivmannschaft. Gerade einmal 15,6 Zähler lassen sie im Schnitt zu.

Auf SPORT1 US sind in Week 10 der NCAA ebenfalls wieder einige Livespiele mit amerikanischem Originalkommentar geboten. Unter anderem kämpfen am Samstag um 20 Uhr LIVE die Indiana Hoosiers gegen die Wisconsin Badgers um die nächsten Punkte.

Das Spiel zwischen den Horned Frogs und den Texas Longhorns überträgt SPORT1 US ab 0.15 Uhr LIVE.