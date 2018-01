Die Alabama Crimson Tide hat das College-Football-Finale in der Nacht auf Dienstag gegen die Georgia Bulldogs gewonnen. In der Verlängerung glich das Team von Erfolgscoach Nick Saban einen schweren Fehler vom Ende der regulären Spielzeit aus und gewann mit 26:23 n.V. (0:13, 20:20).

Mit dem Sieg über Georgia holte Saban seinen sechsten College-Titel als Coach und zieht mit dem früheren Alabama-Coach Bear Bryant gleich. Für Alabama ist das die fünfte Meisterschaft innerhalb neun Saisons - alleiniger Rekord seit Beginn der Statistiken 1936.

Andy Pappanastos fiel dabei sicherlich der größte Stein vom Herzen. Der Alabama-Kicker hatte die Meisterschaft schon in der regulären Spielzeit auf dem Fuß, patzte aber bei einem eigentlich sicheren Field Goal aus 36 Yards Entfernung beim Stand von 20:20.

Saban wechselt den Quarterback

Alabama-Quarterback Jalen Hurts erwischte einen rabenschwarzen Tag. Der Sophomore brachte in der ersten Halbzeit nur drei seiner acht Pässe für unterirdische 21 Yards an den Mann.

Saban wagte daraufhin einen riskanten Schritt und wechselte den Offensiv-MVP der Saison aus. Stattdessen brachte der 66-Jährige den unerfahrenen Freshman Tua Tagovailoa für die wichtigste Position der Offensive ins Spiel.

Tagovailoa stand davor überhaupt erst sieben Mal für Alabama auf dem Feld, führte sein Team aber wie ein erfahrener Strippenzieher und brachte seine Crimson Tide von einem zwischenzeitlichen 13-Punkte Rückstand wieder heran. Dann vergab Kicker Pappanastos den vorzeitigen Sieg.

Alabama behält die Nerven

Zuerst sah es in der Verlängerung so aus, als würde dieser Fehler bestraft werden. Die Bulldogs brauchten nur einen Drive um ein Field Goal zu erzielen. Dafür musste Kicker Rodrigo Blankenship aber all sein Können zeigen. Das 51-Yard-Field-Goal war das längste der College-Final-Geschichte.

Alabama bekam nochmal den Ball und durfte nachlegen, musste aber sogleich einen Sack von Tagovailoa für 16 Yard Raumverlust hinnehmen. Direkt mit dem nächsten Spielzug machte der College-Freshman sich aber zum Helden.

Tagovailoa warf den Ball 41 Yard weit bis in die Endzone zu Wide Receiver DeVonta Smith, der zuvor im Spielverlauf noch keinen Ball gefangen hatte. Mit drei Touchdowns wurde der hawaianische Quarterback anschließend auch zum Offensiv-Spieler des Finals gewählt.