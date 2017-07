MLB, New York Yankees: Aaron Judge zieht mit Joe DiMaggio gleich

Anzeige

MLB, New York Yankees: Aaron Judge zieht mit Joe DiMaggio gleich Rekord von MLB-Legende eingestellt / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Aaron Judge zieht mit einer Baseball-Legende gleich © Getty Images

New York City - Rookie Aaron Judge stellt bei den New York Yankees einen Rekord von MLB-Legende Joe DiMaggio ein. Erstmals seit 1936 gelingen einem Neuling 29 Homeruns in einer Saison.