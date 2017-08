Erstmals präsentiert SPORT1 in dieser Saison ausgewählte MLB-Spiele auch LIVE im Free-TV.

Nach dem Saisonauftakt-Duell Arizona Diamondbacks gegen die San Francisco Giants Anfang April stehen drei weitere Live-Partien fest: Am Mittwoch, 30. August, ist SPORT1 via Live-Einstieg ab 20 Uhr dabei, wenn Rekordmeister New York Yankees Vorjahresfinalist Cleveland empfängt.

Nur eine Woche später folgt am Mittwoch, 6. September, live ab 18.30 Uhr das Division-Duell Cincinnati Reds gegen die Milwaukee Brewers.

Am Mittwoch, 20. September, zeigt SPORT1 zum ersten Mal das deutsche Baseball-Talent Max Kepler live im Free-TV: Kepler und die Minnesota Twins gastieren bei den New York Yankees. SPORT1 überträgt live ab 19 Uhr.

Die MLB-Übertragung am Mittwochabend im Free-TV begleiten Kommentator Günter Zapf und Experte Matthias Ondracek. Wie gewohnt gibt es auch diverse Livespiele aus der MLB mit US-amerikanischem Originalkommentar auf SPORT1 US zu sehen.

Traditionsduell im Yankees Stadium

Die New York Yankees fordern am kommenden Mittwoch, 30. August, die Cleveland Indians (ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Beide Traditionsfranchises überzeugten bisher in der Regular Season: Während sich die Yankees in dieser Spielzeit auf die Künste ihres Ausnahmetalents Aaron Judge verlassen können, knüpften die Indians nahtlos an die vergangene Erfolgssaison an, die jedoch mit der World-Series-Niederlage gegen die Cubs ein bitteres Ende nahm.

Der zweimalige MLB-Champion aus Ohio wartet damit seit 1948 auf den nächsten großen Triumph.

Brewers peilen Playoffs an

Die Milwaukee Brewers befinden sich derzeit auf Playoff-Kurs und rangieren in der Central Division der National League auf Platz zwei - nur ein Sieg trennt die "Bierbrauer" vom amtierenden Champion Chicago Cubs.

Im direkten Division-Duell mit den Cincinnati Reds ist ein souveräner Seriensieg fest eingeplant - doch selbst die Cubs ließen in ihrer jüngsten Serie gegen die Reds das dritte Spiel liegen. Wie schlagen sich die Brewers im Great American Ball Park? SPORT1 präsentiert die Partie am Mittwoch, 6. September, LIVE ab 18 Uhr im TV und STREAM.

Twins mit Kepler heiß auf Postseason

Am Mittwoch, 20. September, ist SPORT1 LIVE ab 19 Uhr im TV und STREAM dabei, wenn die Minnesota Twins bei den New York Yankees antreten. Zum ersten Mal wird damit eine MLB-Partie des deutschen Ausnahmetalents Max Kepler live im deutschen Free-TV präsentiert.

In dieser Spielzeit haben die Twins die Postseason fest im Blick und stehen in der Central Division der American League auf Platz zwei - nicht zuletzt dank Kepler, der bereits 16 Homeruns verbuchen konnte. Der Berliner sorgt damit auch in seiner dritten MLB-Saison als Outfielder bei den Twins weiter für Furore in der stärksten Baseball-Liga der Welt.

Die kommenden Sendezeiten der MLB auf SPORT1 und SPORT1 US: