Live-Premiere im Free-TV für deutschen Baseball-Star: SPORT1 ist am kommenden Mittwoch live dabei, wenn die Minnesota Twins mit Max Kepler bei den New York Yankees antreten (ab 19 Uhr LIVE im TV).

Zum ersten Mal wird damit eine MLB-Partie des Berliner Ausnahmetalents live im frei empfangbaren deutschen Fernsehen präsentiert.

Auch in seiner dritten Saison als Outfielder bei den Twins sorgt Max Kepler in der stärksten Baseball-Liga der Welt weiter für Furore und hat mit unter anderem 17 Home Runs großen Anteil am Aufschwung seines Teams, das nach einer miserablen Vorsaison aktuell auf Playoff-Kurs liegt: Die Twins rangieren in der Central Division der American League auf Platz zwei und sind noch mitten im Rennen um einen Wild-Card Spot.

Für Spannung beim Gastauftritt im Yankee Stadium ist somit gesorgt – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass beide Teams erneut im Wild-Card Game aufeinandertreffen könnten. Wie schlagen sich die Twins am kommenden Mittwoch gegen den MLB-Rekordmeister um Rookie-Sensation Aaron Judge? Die Antwort geben live ab 19 Uhr Kommentator Günter Zapf und Experte Matthias Ondracek.

Max Keplers Botschaft an die deutsche Baseball-Community: "Liebe Baseball-Fans in Deutschland, ich freue mich auf mein erstes Live-Spiel im deutschen Free-TV und hoffe, ihr drückt mir alle am Mittwoch die Daumen!"

Endspurt in der Regular Season, Playoffs werfen Schatten voraus

Wie gewohnt gibt es auch diverse Livespiele aus der MLB mit US-amerikanischem Originalkommentar auf SPORT1 US zu sehen. Bis zum Playoff-Start Anfang Oktober überträgt der Pay-TV-Sportsender noch insgesamt sechs Livespiele – darunter unter anderem in der Nacht auf Samstag, 23. September, ab 01.30 Uhr ein Auswärtsspiel des amtierenden Meisters Chicago Cubs bei den Milwaukee Brewers.

Zudem hat SPORT1 US am Donnerstag, 28. September, einen weiteren Auftritt der Minnesota Twins im Programm. Das Team von Max Kepler bestreitet kurz vor Regular-Season-Ende ein schweres Auswärtsspiel bei den Cleveland Indians, die sich momentan in bestechender Form präsentieren: Der Vorjahresfinalist aus Ohio hat jüngst mit 22 Siegen am Stück einen neuen Rekord in der 116-jährigen Geschichte der American League aufgestellt – und dabei nur knapp den Allzeitrekord der MLB verpasst (New York Giants: 26 Siege, 1916).

SPORT1 US überträgt das Duell auf dem Progressive Field live ab 18 Uhr (weitere MLB-Sendezeiten auf SPORT1 US in der Übersicht).

Mittendrin mit SPORT1 US in der Postseason: Insgesamt bis zu 15 Playoff-Spiele aus der MLB können im Pay-TV auf SPORT1 US verfolgt werden. Planmäßiger Start ist am Donnerstagabend, 5. Oktober, mit einer ausgewählten Partie aus der Division Series.

Die kommenden Sendezeiten für Baseball auf SPORT1 und SPORT1 US im Überblick: