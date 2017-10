Die Cleveland Indians haben in der Nacht auf Montag im dritten Spiel der American League Division Series gegen die New York Yankees den Sprung in in die Championship Series vorerst verpasst. Nach zwei Siegen zu Hause folgte in New York eine 0:1-Niederlage.

Cleveland hätte sich als erstes Team in diesen Playoffs für die zweite Runde qualifiziert können. Die nächste Partie zwischen den beiden Teams findet in der Nacht von Montag auf Dienstag statt.

Bereits am Sonntagabend verpassten auch die Houston Astros in der zweiten Serie der American League den vorzeitigen Einzug in die zweite Runde. Gegen die Boston Red Sox setzte es nach zuletzt zwei deutlichen Siegen zu Hause eine herbe Auswärts-Niederlage. In Boston verloren die Astros mit 3:10.

Die nächste Gelegenheit für Houston das Ticket für die Champions Series der American League zu ziehen ist am Montagabend.

Spielplan der MLB-Playoffs im Überblick:

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox, Zwischenstand: 2:1

Cleveland Indians vs. New York Yankees, Zwischenstand: 2:1

National League Division Series

Washington Nationals vs. Chicago Cubs, Zwischenstand: 1:1

Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks, Zwischenstand: 2:0

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins 8:4

Arizona Diamondbacks vs. Coloarado Rockies 11:8