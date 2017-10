Die Houston Astros sind in den World Series der Major League Baseball (MLB) nach dem dritten Spiel in Führung gegangen. Die Texaner liegen gegen den sechsmaligen MLB-Champion Los Angeles Dogders durch einen 5:3-Erfolg in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 vorne. (Die World Series im Überblick)

Nach ihrem zweiten Erfolg in Serie haben die Astros damit die Chance, schon in den anstehenden Heimspielen am Samstag und Sonntag (Ortszeit) ihren ersten World-Series-Triumph vor eigenem Publikum perfekt zu machen.

Houston hatte im Halbfinale Rekordsieger New York Yankees mit 4:3 ausgeschaltet und dadurch zum zweiten Mal die World Series erreicht. Los Angeles zerstörte in der Vorschlussrunde in fünf Begegnungen die Hoffnungen der Chicago Cubs auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.

Die Partien der MLB-Finalserie in der Übersicht:

Spiel 1: Los Angeles Dodgers - Houston Astros 3:1

Spiel 2: Los Angeles Dodgers - Houston Astros 6:7

Spiel 3: Houston Astros - Los Angeles Dodgers 5:3

Spiel 4: Houston Astros - Los Angeles Dodgers (So., 28. Oktober, 3.09 Uhr)

Playoff-Stand: Los Angeles Dodgers - Houston Astros 1:2