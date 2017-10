Die New York Yankees sind wieder zurück im Geschäft.

Das Traditionsteam, das im Wildcard-Game um einen Playoff-Platz den deutschen Baseball-Profi Max Kepler und die Minnesota Twins aus dem Rennen geworfen hatte, hat auch das vierte Spiel in der Best-of-five-Serie gegen die Cleveland Indians gewonnen und zwingt den Favoriten damit beim Stand von 2:2 in ein entscheidendes fünftes Match.

Beim 7:3-Erfolg ließen die Yankees dem besten Team der Regular Season keine Chance. Die Indians waren mit einer Bilanz von 33 Siegen bei gerade einmal vier Niederlagen in die Playoffs gegangen. Zwei Spiele in Folge verlor der Vize-Champion der Vorsaison das letzte Mal im August.

Schon im zweiten Inning legte New York mit 4:0 vor. Diesen Vorsprung transportierten Shootingstar Aaron Judge und Co. dann über die Zeit, weil den Indians immer wieder leichte Fehler unterliefen: "Wir haben es uns heute die ganze Nacht über selbst schwer gemacht, zu gewinnen", haderte Clevelands Manager Terry Francona.

Der Gegner der Yankees oder der Indians in der Championship Series der American League steht bereits fest.

Die Houston Astros gewannen ihr viertes Spiel gegen die Boston Red Sox mit 5:4 und zogen damit als erstes Team in der MLB bereits in die nächste Runde ein.

Spielplan der MLB-Playoffs im Überblick:

American League Division Series

Houston Astros vs. Boston Red Sox 3:1

Cleveland Indians vs. New York Yankees, Zwischenstand: 2:2

National League Division Series

Washington Nationals vs. Chicago Cubs, Zwischenstand: 1:2

Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks, Zwischenstand: 2:0

Wildcard Games

New York Yankees vs. Minnesota Twins 8:4

Arizona Diamondbacks vs. Coloarado Rockies 11:8