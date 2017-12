Der frühere Baseballstar Darryl Strawberry (55) hat sich zu seiner Sexsucht geäußert und dabei pikante Details aus seiner Zeit als aktiver Spieler enthüllt.

Als Profi hatte er in der Major League Baseball (MLB) sogar bei Spielen Geschlechtsverkehr gehabt. Laut Strawberrys Ausführungen ging es immer wieder zwischen den Innings zur Sache. Bei der Nebenbeschäftigung hätten ihn Teamkollegen und Mitglieder des Betreuerstabes gedeckt.

"Es war ziemlich verrückt", sagte Strawberry in der TV-Sendung "The Dr. Oz Show". Aber so sei das eben mit der Sucht.

Der achtmalige Allstar Strawberry hat mit den New York Mets und den New York Yankees insgesamt viermal die World Series gewonnen.

Strawberry bereut mit Blick auf die damalige Zeit nichts. "Es war ein verrückter Lebensstil. Wirklich cool", sagte der langjährige Profi.