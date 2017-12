In der Major League Baseball steht ein Mega-Trade kurz vor dem Abschluss. Laut ESPN sind die Verhandlungen über einen Wechsel von Giancarlo Stanton von den Miami Marlins zu den New York Yankees weit fortgeschritten.

Es sei zwar noch nicht jedes Vertragsdetail im Einzelnen geklärt, grundsätzlich bestehe aber Einigkeit.

Outfielder Giancarlo Stanton spielt seit 2010 in Miami. Im November 2014 schloss er mit den Marlins einen 13-Jahres-Vertrag über 325 Millionen US Dollar ab. Dieser Kontrakt ist der höchste in der Geschichte des Baseball-Sports.

Stanton hat No-Trade-Klausel

Stanton besitzt in seinem Vertrag eine No-Trade-Klausel. Der 28-Jährige kann einen Wechsel verhindern, wenn er zu einem bestimmten Team nicht gehen will. Am Freitag kündigten die St. Louis Cardinals und die San Francisco Giants an, dass Stanton nicht zu ihren Teams wechseln wird.

Der Outfielder hat bei den Marlins aktuell noch einen Zehn-Jahres-Vertrag im Wert von 295 Millionen Dollar. Die New York Yankees müssen im Falle eines Wechsels diesen Vertrag übernehmen.

Giancarlo Stanton ist erst der sechste Spieler in der Geschichte der MLB der als MVP ausgezeichnet wurde, obwohl er nicht dem Meister-Team angehört hat.