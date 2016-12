Ehre wem Ehre gebührt: NBA-Legende Shaquille O'Neal ist am Donnerstag von den Miami Heat eine große Zeremonie gewidmet worden.

In der Halbzeit der Partie gegen die Los Angeles Lakers wurde verkündet, dass Shaqs Trikot mit der Nummer 32 nicht mehr vergeben werden wird. Zu diesem Anlass wurde ein Trikot in Übergröße zur Hallendecke befördert und jeder Fan erhielt ein passendes T-Shirt.

Außerdem spendete der Verein der Odessa Chambliss Quality of Life Fundation, der Stiftung von O'Neal, eine Summe in Höhe von 50.000 US-Dollar.

Heat-Präsident Pat Riley überschüttete "Shaq Attack" darüber hinaus mit kleinen Zetteln, die mit der NBA-Trophäe bedruckt waren.

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war das Einfahren eines Miniatur-Trucks, der den Schriftzug "Diesel Power" trug. Am Steuer saß seine Mutter. O-Neal war 2004 bei seiner Vorstellung in Miami in einem ebensolchen Truck dem Publikum präsentiert worden.

In seiner Rede dankte der ehemalige Center seiner Familie, ehemaligen Teamkollegen und Fans.

O'Neal hatte von 2004 bis 2008 in Miami gespielt und mit den Heat 2006 die Meisterschaft gewonnen. 2011 hatte er seine Karriere bei den Boston Celtics beendet.