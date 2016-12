Die NBA trauert um einen ihrer bekanntesten Berichterstatter.

Reporter Craig Sager von Turner Sports starb nach seinem jahrelangen Kampf gegen Leukämie im Alter von 65 Jahren.

"Craig Sager war für mehr als drei Jahrzehnte ein geliebter Teil der Turner-Familie und war eine echte Inspiration für uns alle", teilte das Unternehmen mit: "Es wird niemals einen zweiten Craig Sager geben."

Sager war bekannt für seine Interviews am Spielfeldrand in den Viertelpausen - und für seine farbenfrohen und unverwechselbaren Anzüge. Im Jahr 2014 wurde bei ihm erstmals Leukämie diagnostiziert. Sein Sohn sorgte durch eine Knochenmarktransplantation für eine Remission der Krankheit. Im März 2016 kehrte der Krebs allerdings wieder zurück und Sager erfuhr, dass er ohne Behandlung nur noch drei bis sechs Monate zu leben hat.

Unzählige NBA-Stars und Wegbegleiter trauerten auf dem Spielfeld oder in den sozialen Medien um die Reporter-Legende.

Devin Booker wärmte sich in einem Shirt zu Ehren Craig Sagers auf © Getty Images

Devin Booker von den Phoenix Suns machte sich gar in einem knallbunten Hemd warm, eine Reminiszenz an die ausgefallenen Outfits Sagers. Warriors-Coach Steve Kerr, der in seiner Zeit als Reporter mit Sager zusammengearbeitet hatte, richtete vor der Partie gegen New York seine Worte an die Zuschauer. "Wir haben einen guten Freund und großen Teil der Seele der Liga verloren", sagte Kerr und forderte die Halle anstatt einer Schweigeminute zu Applaus auf: "Das passt besser zu Craigs Lebensstil und seiner Lebensfreude."

Spurs-Trainer Gregg Popovich, der sich mit Sager mehrere kuriose Interviews geliefert hatte, sprach vor dem Spiel gegen Phoenix mehr als zwei Minuten nur über Sager.