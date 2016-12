Russell Westbrook schlittert mit seinen Oklahoma City Thunder in eine kleine Krise.

Bei den Utah Jazz verlor OKC mit 89:109 und kassierte damit die zweite Niederlage in Folge und die dritte in den letzten vier Spielen. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Triple-Double-Maschine Westbrook produzierte in Utah reichlich Backsteine: Zwar war er mit 27 Punkten Topscorer der Partie, trug mit einer unterirdischen Wurfquote aber seinen Teil zur Pleite bei.

Nur sieben seiner 25 Würfe fanden das Ziel, eiskalte 28 Prozent. Dazu leistete sich der Elite-Aufbau bei fünf Assists ebensoviele Turnover. (Spielplan der NBA)

Teil des Problems: Gegen die beste Verteidigung der Liga stand Westbrook noch mehr als sonst im Fokus, weil sein Backcourt-Partner Victor Oladipo das zweite Spiel in Folge mit einer Handgelenksverletzung aussetzen musste. (Tabelle der NBA)

Bei den Jazz scorte Rodney Hood mit 25 Zählern am besten, Center Rudy Gobert legte mit zwölf Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double auf.