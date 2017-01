Die NBA hat die ersten Zwischenstände im All-Star-Voting bekanntgegeben.

Während auf den ersten Positionen mit LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Durant und Stephen Curry wenig überraschende Namen stehen, schockt der zweite Rang im Frontcourt der Western Conference komplett.

Zaza Pachulia, der im letzten Jahr an der Seite von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks spielte und in dieser Saison bei den Golden State Warriors an der Seite der Superstars aufläuft, liegt mit 439.675 Stimmen hinter Durant (541.209) im West-Frontcourt auf Platz zwei und ist damit auf Kurs Startformation für das im Februar stattfindende Event.

James führt Voting an

Damit liegt der Georgier, der aktuell gerade einmal 5,2 Punkte und 5,8 Rebounds im Schnitt erzielt, deutlich vor Weltklasse-Athleten wie Kawhi Leonard (San Antonio Spurs/341.240), Anthony Davis (New Orleans Pelicans/318.144) oder auch Teamkollege Draymond Green (236.315).

Die meisten Votes hat bislang James erhalten. Mit 595.288 Stimmen führt er den Frontcourt im Osten vor dem "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/500,663) an. Auf den Guard-Positionen hat Irving (543,030) beinahe doppelt so viel Zuspruch wie Dwyane Wade (Chicago Bulls/278,052) erhalten.

Bei den Guards im Westen führt Curry (523.597) vor James Harden (Houston Rockets/519.446) und Triple-Double-Maschine Russell Westbrook (501.652).

NBA präsentiert Trikots

Zum ersten Mal wählen in der NBA in diesem Jahr auch Spieler und ausgewählte Journalisten die Startformationen beim All-Star Game. Bisher hatten allein die Fans die Starter beim Showevent im Februar bestimmt, nun steht den Anhängern nur noch 50 Prozent der Stimmgewalt zu. Die zweite Hälfte verteilt sich zu jeweils 25 Prozent auf die Medienvertreter und die NBA-Profis.

So sehen die Trikots für das All-Star Game 2017 aus © NBA

In diesem Jahr wurden bisher 138% mehr Stimmen abgegeben als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Neben den ersten Voting-Zahlen präsentierte die NBA auch das Design der Kollektion des All-Star Games.